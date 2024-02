Pro Favara, pesante scivolone a Castellammare: i padroni di casa vincono 1-0

La Pro Favara cade, per la prima volta in stagione in trasferta, al Matranga di Castellammare del Golfo: la formazione di Gaetano Catalano viene sconfitta 1-0 dai padroni di casa. I gialloblù, dunque, falliscono l'aggancio momentaneo alla capolista Nissa e rischiano di perdere ulteriore terreno: domani la squadra di Terranova giocherà in casa contro il Mazara 46 e avrà l'occasione di allungare ulteriormente.

Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, nella ripresa i padroni di casa mettono in difficoltà a più riprese la difesa favarese. Al 60' è Musso a sbloccare il match: bel diagonale preciso che batte Scuffia per l'1-0 del Castellammare.

La Pro Favara prova a reagire ma la frenesia di trovare il pari fa perdere lucidità ai gialloblù. I padroni di casa rimangono in dieci al 70': doppia ammonizione nei confronti di Bah. All'88' occasione per Ficarrotta su punizione ma la conclusione del numero 10 finisce alle stelle. Al 94' occasione gigantesca per Erbini, palla che esce di pochissimo.

Il risultato, dunque, non cambia: il Castellammare si impone 1-0.