Canicattì, Pidatella dopo il pokerissimo subito al Granillo: "Mi dispiace per l'imbarcata, atteggiamento sbagliato"

"L'atteggiamento generale collettivo non è stato corretto, abbiamo sbagliato: dispiace per l'imbarcata, dovevamo avere un approccio diverso".

Orazio Pidatella, tecnico del Canicattì, ha commentato così la pesante sconfitta subita dai suoi al Granillo: un 5-0 senza nessun appello ma il divario tra le due formazioni era ampio.

"Un allenatore che perde 5-0 non può essere soddisfatto - ha precisato Pidatella - la sconfitta ci può stare ma non così pesante. Abbiamo sbagliato l'atteggiamento, ho detto sempre che se noi non lottiamo dall'inizio alla fine rischiamo di diventare una squadra di Eccellenza. L'atteggiamento, per noi, è tutto: c'è rammarico perchè volevamo fare bella figura qui. Può darsi che la squadra abbia pagato un po' di inesperienza, però oggi volevamo fare un altro tipo di partita. Martedì riprenderemo ad allenarci - ha concluso - siamo soddisfatti per la salvezza ma la società è ambiziosa e vogliamo sempre migliorarci, settimana dopo settimana".