Calcio Juniores, lo Sciacca vince a Castellamare e si qualifica per le semifinali regionali

Con una rete di Samuel Gulino su rigore al 38', la formazione Juniores dell'Unitas Sciacca supera in trasferta il Castellammare e supera il primo turno della fase regionale under 19 riservata alle società dei campionati regionali di Promozione ed Eccellenza. I neroverdi hanno dunque rimontato il risultato del match di andata, quando la partita al Gurrera di Sciacca era terminata 1 a 1.

Una prova di carattere dei saccensi, protagonisti nella prima parte di una gara coraggiosa e poi pronti a soffrire nella ripresa quando gli avversari si sono tuffati in avanti nel tentativo di riequilibrare le sorti del confronto.

Le semifinali si giocheranno a partire dal prossimo 22 aprile con una formula diversa tra le squadre qualificate, non più al meglio del doppio confronto a campi invertiti. L'Unitas Sciacca il 22 aprile ospiterà il Misilmeri campione uscente che nella prima fase ha superato il San Giorgio Piana vincendo sia l'andata che il ritorno, poi a Patti, il 29 aprile, affronterà il New Eagles 2010 che nel primo turno ha avuto la meglio sulla Nuova Rinascita.

Le vincenti di due mini gironi si affronteranno poi in finale.