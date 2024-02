Akragas, i biancazzurri tornano al successo: all'Esseneto battuto 1-0 il Real Casalnuovo

Una vittoria fondamentale, ottenuta con grande determinazione e sacrificio: l'Akragas torna al successo e lo fa in casa contro il Real Casalnuovo. All'Esseneto decide una rete di Litteri al 17'. La squadra di Coppa ha disputato un match grintoso, contro una squadra tecnica e qualitativa: il tecnico può ritenersi soddisfatto dalla risposta dei suoi.

La gara inizia con gli ospiti in attacco, al 7’ Pezzi sulla sinistra per Carnevale: tiro debole fra le braccia di Sorrentino. Le condizioni del terreno di gioco non permettono un buon fraseggio e il Real Casalnuovo prova con i lanci lunghi a rendersi pericoloso ma al 17’, al primo affondo dei padroni di casa, arriva il vantaggio con Litteri che con un tap-in batte Viola poco prima impegnato nella respinta del tiro di Gonzalez servito dal cross di Sanseverino.

Al 19’ ancora pericoloso l’Akragas con Di Mauro, che colpisce il palo alla destra di Viola.

Al 26’ errore di Sanseverino favorisce Carnevale che va al tiro ma si fa trovare pronto Sorrentino. Al 32’ biancazzurri ancora vicini al raddoppio: Garufo batte il corner dalla sinistra sul secondo palo, dove c’è Litteri che va di testa ma la palla finisce alta di poco. Si salva ancora il Real. I granata provano a proporsi in profondità ma non trovano gli spazi giusti. Al 41’ corner dalla sinistra di Sarno insidioso, non si fa trovare impreparato Sorrentino. Al 43’ tiro dalla distanza di Piga, nessun problema per l’estremo difensore siciliano protagonista di giornata.

Nella ripresa gli ospiti provano ad intensificare gli attacchi: Esposito sostituisce Bonavita con Croce e Sgambati con Vivacqua. Al 54’ accelerazione fulminante sulla sinistra di Piga al centro per Pinna: il tiro viene respinto.

Al 57’ gol annullato a Casadidio per fallo in attacco sugli sviluppi di un corner.

La manovra del Casalnuovo mette in difficoltà l’Akragas, che deve contenere le incursioni continue di Piga sulla sinistra. Al 67’ fallo su Pinna e punizione da posizione interessante dal limite per il Real Casalnuovo. Va alla battuta Sarno, che dalla destra tira all’incrocio dei pali ma Sorrentino si supera. Al 73’ Viola risponde con una super parata dicendo di no a Scozzari. Partita molto combattuta a centrocampo, l'Akragas gestisce bene il possesso e gli ospiti provano a spingere senza fortuna. Al 85’ Piga dalla sinistra serve in area Vivacqua che controlla palla, va al tiro ma trova un Sorrentino ancora superlativo.

Dopo cinque minuti di recupero si conclude la gara in favore dei padroni di casa: l'Esseneto può esultare, l'Akragas torna al successo.