Akragas verso l'esame Mazarese, Terranova: "L'avversario peggiore da incontrare adesso, servirà attenzione"

Dopo il pari nel derby contro il Canicattì l'Akragas chiude la sua settimana di fuoco con il terzo scontro diretto di fila contro la Mazarese, quinta forza del torneo e in grande spolvero nelle ultime partite. Il tecnico biancazzurro Nicola Terranova ha espresso le sue considerazioni sul match, in programma domani pomeriggio alle 15.

L'allenatore dell'Akragas ha parlato in prima battuta degli avversari: "L’avversario è il più difficile che potevamo incontrare in questo momento - ha affermato - dopo due gare tirate come quelle contro Misilmeri e Canicattì affrontiamo una squadra che fuori casa ha un rendimento importante, in trasferta ha perso solo una partita per altro su un terreno di gioco particolare come quello della Parmonval. Un avversario difficile che per caratteristiche lavora molto con le ripartenze hanno tanti giocatori di gamba con grande velocità. Dobbiamo fare molta attenzione, è uno scontro diretto, i ragazzi conoscono l’importanza della gara perché altrimenti quanto abbiamo fatto in questo momento non servirà a nulla".

Terranova ha spiegato che partita servirà domani: "Non bisognerà concedere campo all’avversario - ha sottolineato - e ci vorrà tanta attenzione in fase di possesso, quando affronti queste squadre devi stare attento a non aprirti troppo. Penso che, come nelle due gare precedenti, sarà determinante l’episodio e dobbiamo essere bravi ad affrontarla con l’approccio e la determinazione giusta per vincerla". In merito alle scelte di formazione l'allenatore biancazzurro si è così espresso: "Forse farò qualche cambio ma non turnover . ha detto - ho una rosa importante con gente di qualità sia a livello umano che calcistico: farò qualche cambio per dare più freschezza all’undici iniziale.