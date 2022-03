Garufo risponde a Pavisich: finisce 1-1 il derby tra Canicattì e Akragas

Finisce 1-1 il derby tra Canicattì e Akragas, che al Saraceno di Ravanusa si danno battaglia finendo con il pareggiare una partita tirata. Un risultato che nel complesso mantiene invariato lo status quo: i racinari restano a + 8 dai biancazzurri, con una partita in meno; il Gigante va + 6 dal Misilmeri terzo e in attesa di recuperare la sfida contro l'Enna.è

La storia della gara si consuma sostanzialmente nel primo tempo. A passare in vantaggio è l'Akragfas e la firma è quella di Santiago Pavisich che su una girata aerea di Tuniz nata da una punizione sulla trequarti è al posto giusto al momento giusto battendo Barbagallo da due passi. La gioia akragantina dura però solo 17', perché i biancorossi, cresciuti di giri, riescono a pareggiare: su un cross in controtempo dalla destra del solito Iraci, Desiderio Garufo si coordina e batte l'ex Harusha da due passi. Un minuto dopo il gol l'Akragas si ritrova in 10 per l'espulsione di Strano, già ammonito a inizio gara.

Nonostante l'inferiorità numerica, che ha cambiato il piano della partita, l'Akragas riesce pure a creare qualche occasione sul gioco aereo prima con Pavisich e poi con Tuniz, che non trova la deviazione vincente da pochi passi. Il Canicattì, riverso in avanti alla ricerca del gol vittoria è andato altresì vicino al gol con un colpo di testa di Raimondi che da posizione favorevole non è riuscito a far abbassare la palla. La partita si chiude così con un pari che non soddisfa a pieno ma che in fondo è per entrambe un punto guadagnato.