L'Akragas pareggia in casa contro il Marsala penultimo: la vetta ora è distante dieci punti

Certamente non è un debutto da sogno quello di mister Nicolò Terranova sulla panchina dell'Akragas. All'Esseneto infatti i biancazzurri pareggiano per 1-1 contro il Dolce Onorio Marsala, penultima compagine del girone A di Eccellenza: un mezzo passo falso a tutti gli effetti che porta il Gigante a perdere ulteriore contatto con il Canicattì: la vetta adesso è distante dieci punti.

La storia della partita si consuma nella ripresa dopo un primo tempo avaro di emozioni se non per un tiro a giro di Pavisich sul quale Prestia stava per segnare nel finale. A passare in vantaggio è l'Akragas con il gol del neo-acquisto Pavisich che nei primi istanti del secondo tempo batte Furnari con un tocco sotto misura in coordinazione precaria dopo un cross dalla destra. Il Gigante non riesce però a trovare l'affondo decisivo e finisce con il pagare dazio all'85' quando Rosella, rimasto da solo in area, batte Di Carlo da posizione defilata trovando il gol del definitivo 1-1. Da segnalare nell'Akragas il debutto di un altro neoacquisto, il centrocampista Strano, entrato al posto di La Vardera.