Eccellenza girone A, i risultati e la classifica della diciannovesima giornata

Si è da poco conclusa la diciannovesima giornata del girone A di Eccellenza. Il Canicattì continua la sua marcia in vetta imponendosi per 3-0 nel derby contro il Casteltermini: l'Akragas comincia l'era Terranova con un mezzo passo falso in casa contro il Marsala che lo porta a dieci lunghezze di distanza da una vetta che sembra ormai un miraggio. La Pro Favara, vittoriosa ieri sul Cus a Palermo né approfitta per accorciare a un punto, assestandosi al quarto posto.

In bassa classifica il Casteltermini pur sconfitto resta comunque nella stessa posizione in virtù dei risultati delle concorrenti. Lo Sciacca mette un piccolo mattoncino pareggiando il derby contro la Nissa. Qui sotto la panoramica completa della giornata

Akragas-Dolce Onorio Marsala 1-1

Canicattì-Casteltermini 3-0

Cus Palermo-Pro Favara 0-3 (giocata ieri)

Don Carlo Misilmeri-Castellammare 2-1

Enna-Oratorio San Ciro e Giorgio 1-1

Mazarese-Monreale 1-0

Parmonval-Mazara 1-1 (giocata ieri)

Sciacca-Nissa 0-0

La classifica

Canicattì 45; Misilmeri 40; Akragas 35; Pro Favara 34; Mazarese, Enna, Castellammare, Nissa 30; Marineo 29; Mazara 25; Sciacca 24; Parmonval 22; Casteltermini, Monreale 12; Marsala 10; Cus 8.