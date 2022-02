Continua la marcia della Pro Favara: i gialloblu battono il Cus e si consolidano in zona play-off

Terza vittoria consecutiva, tre gol, tre punti e terzo posto momentaneo in classifica in condominio con l'Akragas. Nove punti in sette giorni e bottino pieno nella trasferta, non sottovalutata in ogni momento, a Palermo. Con i gol di Simone Giuffrida (al secondo gol settimanale) e alla prima doppietta di Peppe Gambino la squadra di Francesco Tudisco termina una settimana da ricordare. I gialloblù consolidano così il loro piazzamento ai play-off e raggiungono il nono risultato utile consecutivo.

L'allenatore gialloblù a fine gara è soddisfatto della performance della sua squadra: "Partita difficile, complicata - ha affermato -abbiamo giocato su un campo in erba al quale non eravamo abituati. Abbiamo incontrato una squadra ben organizzata, che si è messa a cinque dietro e che sapeva ripartire. Un avversario non facile da affrontare soprattutto dopo un riposo di due giorni. Siamo stati bravi a fare gol nel primo tempo e a gestire bene: è normale che loro si sono buttati in avanti, cercando dei traversoni in cui abbiamo rischiato poco e nulla. Nella ripresa, anche con l’esperienza di Gambino avevamo campo e profondità e siamo riusciti a chiudere la partita".

I gialloblù adesso sono attesi da una settimana di fuoco che prevede prima il turno infrasettimanale contro la Nissa e poi la gara esterna contro la Don Carlo Misilmeri: due scontri diretti nei quali i gialloblù possono definitivamente insediarsi nel treno dell'alta classifica.