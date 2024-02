Akragas, domenica il derby contro il Canicattì: squadre divise da un punto

Archiviata la vittoria importante contro il Real Casalnuovo, l'Akragas di Marco Coppa torna in campo per preparare il derby di domenica 3 marzo contro il Canicattì. La sfida mette in palio punti preziosi per la classifica: le squadre sono divise soltanto da un punto. A quota 32 i biancazzurri, a 31 i ragazzi di Orazio Pidatella.

Il Gigante proverà a sfruttare l'onda di entusiasmo conseguente alla preziosa vittoria casalinga contro il Casalnuovo, il Canicattì vorrà riscattare la sconfitta contro la Vibonese. Sarà una sfida aperta, visto che i biancorossi nelle ultime settimane hanno affrontato sempre a viso aperto i propri avversari. L'Akragas, al contempo, proverà ad ottenere un altro successo per avvicinarsi sempre di più all'obiettivo salvezza.