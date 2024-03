Akragas, Deni soddisfatto per la sentenza del Cga: "Importante per il nostro futuro, attendiamo il bando per l'Esseneto"

Conferenza stampa ieri pomeriggio in casa Akragas, dopo il ricorso vinto al Consiglio di giustizia amministrativa che consentirà alla squadra biancazzurra di continuare a giocare le partite casalinghe a porte aperte.

Il dirigente Giuseppe Deni, inoltre, ha affrontato la problematica dello stadio Esseneto in attesa della pubblicazione del bando per la gestione dell’impianto di gioco.

"Una sentenza importante per il nostro futuro - ha esordito Deni - viene messa una pietra tombale su questo fatto. Nessuna polemica, in Italia siamo in una società di diritto e il diritto ha fatto il proprio corso. Abbiamo subito una grossa perdita, è vero, ma andiamo avanti. Serve un Esseneto concepito come uno strumento di lavoro valido, capace di poter attuare diverse attività".

In chiusura Deni ha focalizzato l'attenzione su eventuali investitori futuri: "L'Akragas ha un suo blasone - ha puntualizzato - ci sono diversi imprenditori interessati al futuro di Agrigento e della nostra società. Noi speriamo, il prossimo anno, di disputare un campionato da protagonisti. L'attuale Assessore allo Sport si sta attivando per la pubblicazione futura di un bando relativo alla gestione dell'impianto".