Akragas, Coppa felice per i tre punti: "Una vittoria importante, ringrazio i miei ragazzi"

"A fine partita mi sono un po' commosso, devo ringraziare i miei ragazzi: abbiamo vinto contro una signora squadra, è un successo importante".

Marco Coppa commenta così la vittoria di questo pomeriggio contro il Real Casalnuovo, arrivata al termine di novanta minuti intensi e ben giocati dai biancazzurri.

"La vittoria è meritata - ha esordito Coppa - questi tre punti sono fondamentali: non siamo matematicamente salvi ma ci avvicina moltissimo al nostro obiettivo. Non molleremo sino a quando non avremo la matematica ma oggi emerge il fatto che questa squadra può giocarsela contro chiunque. I ragazzi hanno preso maggiore consapevolezza nelle ultime giornate e mi fa piacere sottolineare quanto questa squadra sia giovane. Le parate di Sorrentino? Non rappresentano una sorpresa, è sempre stato sul pezzo. La rete di Litteri? L'ho sempre sostenuto - ha concluso Coppa - sapevo che prima o poi si sarebbe sbloccato".