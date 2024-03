Akragas, Coppa alla vigilia del derby: "Dovremo rimanere umili e concentrati, non siamo ancora salvi"

"Siamo carichi e il morale è alto: questi sono i momenti più difficili da gestire, resteremo concentrati".

Marco Coppa ha parlato così alla vigilia del derby di Ravanusa contro il Canicattì. Il tecnico chiede ai suoi di mantenere altissima la concentrazione.

"La linea di demarcazione tra il morale alto e l'esaltazione è piuttosto sottile, il confine è labile: serve rimanere sul pezzo. Non siamo matematicamente salvi, sino a quando non lo saremo dovremo continuare a lottare. Giocheremo come fossero delle finali, questa è la mentalità corretta. Troveremo un avversario che darà l'anima - ha precisato Coppa - conosco bene il loro allenatore e so che tipo di gara hanno intenzione di fare. Dovremo correre più di loro, con grande umiltà: poi sono convinto che la nostra qualità verrà fuori. La nostra forza è rimanere uniti - ha concluso - la squadra ha lavorato bene durante tutta la settimana: c'è grande applicazione e le sensazioni alla vigilia sono positive".