Verso Akragas-Casteltermini: ecco i 22 convocati da mister Anastasi

Domani l'Akragas scenderà in campo contro il Casteltermini nel derby originariamente previsto domenica e rinviato a causa del maltempo. Per i biancazzurri, che sul campo sono l'unica squadra imbattuta del girone A di Eccellenza, l'obiettivo vincere per conferrmarsi in testa e tenere il passo di Canicattì e Mazarese vittoriose contro Don Carlo Misilmeri e il Cus.

L'Akragas è in grande forma e confida anche sulla numerosa presenza dei tifosi per cercare di battere i granata, già affrontati nel turno preliminare di Coppa Italia che ha visto il passaggio del turno dei biancazzurri in virtù del 2-1 complessivo tra andata e ritorno. Dal canto suo il Casteltermini si è sbloccato dopo la vittoria contro la Mazarese apparendo in forma in queste ultime uscite.

E' ancora possibile acquistare i biglietti oggi pomeriggio dalle ore 15:30 alle 19:30 presso la segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento e domani, giorno della partita, dalle ore 9 alle ore 13, sempre presso la segreteria dello stadio Esseneto.Il biglietto acquistato in precedenza, per la partita in programma oggi, domenica 24 ottobre, poi rinviata per allerta meteo, è valido per il match di recupero del 24 ottobre. Inoltre è possibile continuare ad acquistare il biglietto in qualsiasi momento, tutti i giorni, fino all'inizio della partita, semplicemente collegandosi online sul sito vivaticket

https://www.vivaticket.com/.../akragas-casteltermini/167612

Nel frattempo, l'allenatore dell’Akragas Giuseppe Anastasi ha convocato 22 calciatori per la partita contro il Casteltermini.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Di Carlo, Dome

Difensori: Punzi, Cipolla, Biancola, Ferrigno, Tuniz, Baio, Buonocore, Yoboua

Centrocampisti: Giuffrida, Lavardera, Piyuka, Treppiedi, Costantino, Maiorano, Taormina

Attaccanti: Gambino, Lucas Corner, Leonardi, Silvano, Prestia.