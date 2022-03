Esame Castellammare per l’Akragas, Terranova: “Avversario difficile e abituato al sacrificio”

Dopo la vittoria esterna nel derby contro Casteltermini l'Akragas torna in campo per affrontare il Castellammare nella sfida in programma all'Esseneto alle ore 15. L'obiettivo è allungare la striscia di vittorie consecutive e tenere il passo della Don Carlo Misilmeri seconda e impegnata fuori casa contro la Mazarese. Il tecnico biancazzurro Nicola Terranova ha espresso le sue considerazioni sul match e sulle prospettive della squadra.

In prima battuta l'allenatore mazarese ha parlato dell'avversario, sottolineandone l'osticità: "Il Castellammare è una squadra difficile - ha affermato - abituata al sacrificio che difende bassa e ci concederà poca profondità, dobbiamo essere bravi ad andare a fare quello che stiamo provando durante la settimana. All’Akragas servono sempre i tre punti inutile ripeterlo: chiaramente ci sono gli avversari e dobbiamo essere bravi a trovare quella soluzione che ci consenta di portare a casa l’intera posta in palio".

Terranova ha poi spiegato cosa sia per lui cambiato nella squadra, apparsa in grande spolvero nell'ultimo periodo: "Penso che sia cambiato l’atteggiamento - ha detto - la mentalità, l’avevo già detto durante la mia prima intervista che questa era una squadra in cui era necessario lavorare sulla mentalità e sulla testa dei ragazzi più che altro perché le qualità tecniche ci sono. Onestamente devo ringraziare i ragazzi perché vedo in loro molta disponibilità e quando i giocatori ti consentono di fare determinate situazioni dentro al campo con grossi sacrifici per un tecnico e per lo staff diventa più facile".

Il tecnico dell'Akragas ha infine fissato l'obiettivo della squadra soffermandosi anche sul livello del campionato: "Lo ripeto da tempo -ha concluso . l’obiettivo dell’Akragas di cercare di portare a casa più punti possibili, poi alla fine si tireranno le somme e pian piano cercheremo di immedesimarci in quella squadra che deve assolutamente portare a casa un ottimo risultato. Il campionato è livellato, un campionato che ci sta mostrando la supremazia del Canicattì, una supremazia meritata sul campo perché è stata programmata e ogni tanto la programmazione paga. Il campionato secondo me dirà tanto e noi ci dobbiamo fare trovare pronti".