L'Akragas torna in campo per preparare la sfida di Castellammare: oggi allenamento a Fontanelle

Archiviata la vittoria di Casteltermini (la terza di fila in campionato), l'Akragas ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti in vista della prossima sfida di campionato contro il Castellammare. La partita è programmata per domenica 6 marzo, alle ore 15, alle stadio Esseneto di Agrigento.

La seduta odierna, dedicata principalmente alla parte atletica, si è svolta sul sintetico dell'impianto sportivo di Fontanelle. Anche domani, mercoledì, la preparazione proseguirà nello stesso impianto di gioco, mentre da giovedì la formazione biancazzurra lavorerà allo stadio Esseneto.