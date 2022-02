Tris Akragas a Casteltermini, Cipolla: “Era importante dare continuità, dobbiamo ancora migliorare”

Comincia a funzionare la cura Terranova per l’Akragas, uscito ieri vittorioso dal derby contro il Casteltermini, sconfitto per 0-3 al Franco Lombardo grazie al terzo gol consecutivo di Jacopo Finessi e alle reti di Pavisich e Llama, quest’ultimo al primo gol in biancazzurro. Un successo importante che consente ai biancazzurri di riportarsi in scia della Don Carlo Misilmeri, distante un solo punto dopo aver perso la sfida contro il Canicattì.

Il capitano dell’Akragas Alfonso Cipolla ha espresso a fine gara le sue considerazioni sul match: “L’importante era dare continuità ai risultati delle ultime partite -ha spiegato - c’è ancora da migliorare molto e stiamo cercando di farlo partita dopo partita. Adesso ci prepariamo alla sfida di domenica contro il Castellammare. Sapevamo che c’erano molte assenze ma non volevamo trovare alibi: tutti i ragazzi che sono scesi in campo hanno dato il massimo”.