Unitas Sciacca, settimo risultato utile consecutivo: contro l'Accademia Trapani finisce 2-2

A Trapani contro l'Accademia arriva il settimo risultato utile consecutivo per l'Unitas Sciacca. Anche su un campo caldo, contro una squadra impegnata nella lotta per la salvezza, i neroverdi giocano concentrati e con la stessa autorevolezza delle precedenti settimane. Alla fine il confronto termina 2 a 2, un pari comunque soddisfacente, seppur con qualche rammarico per essere stati raggiunti due volte e non aver sfruttato il vantaggio.

Unitas avanti al 44' con Iraci dopo un ottimo primo tempo, pari dei padroni di casa al 52' con Demba dopo che Seckan ha sfiorato il raddoppio.

Nuovo vantaggio al 59' ancora con Iraci, protagonista di una buona gara, che sfrutta una disattenzione difensiva dell'Accademia, ma nuovo pari dei trapanesi al 68' con Perricone. Nel recupero una traversa nega al diciassettenne Samuel Gulino la gioia del gol vittoria per i neroverdi e per il suo primo gol stagionale. I ragazzi di mister Galfano hanno perso la quarta posizione in classifica, ma vogliono riscattarsi già domencia prossima nell'ultima partita del torneo al Gurrera contro la Pro Favara.