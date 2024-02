Riky Ragusa in versione cantautore, il 2024 per lui si apre con una nuova canzone: “Ancora una volta”

Il musicista raffadalese Riky Ragusa, noto soprattutto per la sua arte nel creare strumenti musicali etnici utilizzando le materie prime della sua terra, ha appena pubblicato una canzone tutta sua. S’intitola “Ancora una volta” ed è una ballata molto dolce ed essenziale, dove Ragusa mette insieme arrangiamento e timbrica vocale rendendo chiaramente omaggio a Vasco Rossi. Un testo semplice ma efficace, con l’invito a non perdere la speranza in un futuro che può sempre sorprenderci riservando qualcosa che sia migliore di ciò che abbiamo già vissuto.

Riky Ragusa, per la sua attività di “artigiano della musica”, recentemente aveva dimostrato come sia possibile prendere un pezzo di legno destinato al macero, come ad esempio il ramo di un albero, trasformandolo in qualcosa di unico: uno strumento musicale etnico capace di riprodurre un suono mai sentito prima, di raccontare un territorio e la natura che lo caratterizza.

Non è difficile imbattersi frequentemente in un suo concerto dal vivo che spesso dedica ai cosiddetti “suoni dell’anima”.