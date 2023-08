L'inferno migranti a Lampedusa, il ministro Salvini: "Necessario nuovo decreto sicurezza"

"Ritengo che sia necessario un nuovo decreto sicurezza già a settembre, perché l'Italia non può essere punto d'arrivo dei migranti di mezzo mondo". Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini a Pinzolo. "Da ministro, per aver bloccato e quasi azzerato gli sbarchi, ho vinto diversi processi. E il 15 settembre sarò a processo a Palermo", ha aggiunto Salvini, che ha chiesto un ruolo attivo dell'Europa. "Dopo tante chiacchiere e chiacchiere, l'Europa deve svegliarsi, deve aiutarci, perché i confini italiani sono confini d'Europa. Lampedusa, Ventimiglia o Trieste non sono confini italiani: sono confini europei. Siccome l'Italia ogni anno manda miliardi di euro a Bruxelles, la difesa dei confini italiani deve essere una priorità europea. E ad oggi purtroppo non lo è stata, siamo sempre stati soli".