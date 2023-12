Capitale italiana cultura 2025, taglio dei fondi da 10 a 5milioni di euro? E' bagarre

Tensione tra Mpa e Forza Italia. In commissione Bilancio all'Ars, dove è in corso l'esame del ddl di stabilità, è scoppiata la bagarre dopo che l'assessore regionale all'Economia Marco Falcone ha proposto di ridurre da 10 a 5 milioni i fondi per Agrigento capitale italiana della cultura 2025. L'importo iniziale era di 5 milioni ciascuno per Comune e Libero consorzio, mentre la proposta dell'assessore è di 3 e 2 milioni.

Una proposta che ha scatenato l'inferno all'interno dell'aula dove, in commissione Bilancio Ars, si sta discutendo appunto del Ddl Stabilità.