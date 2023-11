Capitale italiana della cultura 2025 e i 10 milioni della Regione, per Confcommercio e Federalberghi “vietato sbagliare”

Non si parla d’altro in questi ultimi giorni: i 10 milioni stanziati dalla Regione per Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 entusiasmano anche Confcommercio e Federalberghi che parlano di una eccezionale opportunità per la città. E sono fermamente convinti che è necessario attuare, immediatamente, specifiche e mirate strategie di promozione finalizzate alla valorizzazione di un territorio, come quello agrigentino, che detiene un patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico unico al mondo.

“Strategie di promozione e di marketing - dice Francesco Picarella, presidente di Federalberghi Agrigento -che devono essere affidate a professionisti del settore, ai cosiddetti ‘Destination manager' di comprovata esperienza in grado di gestire e organizzare i territori, pianificare strategie di comunicazione e di marketing, creare un prodotto turistico integrato in linea con le richiesta del mercato e che quindi possano garantire risultati certi e duraturi nel tempo”.

“Agrigento Capitale della Cultura - aggiunge Giuseppe Caruana, presidente di Confcommercio Agrigento - non si deve esaurire nel 2025 ma deve garantire risultati positivi durevoli nel tempo. Nessuna improvvisazione a tal riguardo potrà mai essere giustificata, nessun contributo a pioggia potrà mai essere bastevole. Solo attraverso investimenti mirati e un’attenta gestione programmata in prospettiva si potranno garantire ricadute economiche e sociali significative per un reale sviluppo economico del territorio”.

Dunque, vietato sbagliare.