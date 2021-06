Riapertura "a metà" del viadotto Morandi, Maria Concetta Forestieri: "E' grottesco"

Intervento della coordinatrice di Equità Territoriale: "Si riapre un cantiere a cielo aperto mentre devono ancora essere ultimati i lavori per la messa in sicurezza e la totale fruibilità del ponte"

Maria Concetta Forestieri, coordinatrice di Equità Territoriale ad Agrigento, interviene sulla recente riapertura dei metà del viaddo Morandi: “E' semplicemente grottesca. Si può riaprire un viadotto a metà, chiuso al traffico perché pericoloso? Ad Agrigento sì.

Ma il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e il sottosegretario ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri, dicono davvero o

scherzano? A parte la vergogna di un abbandono durato troppi anni - prosegue Maria Concetta Forestieri - ci chiediamo se si stanno rispettando le norme di sicurezza. Il Morandi è stato chiuso nel 2015 ed è stato riaperto, solo per qualche mese, nel 2017. Peraltro, quella di oggi è una riapertura a metà, per il solo traffico leggero e, per giunta, con una sola carreggiata con due corsie a doppio senso di circolazione.

Tutto il resto deve essere ancora fatto. Si riapre, insomma, un cantiere a cielo aperto, si riapre mentre devono ancora essere

ultimati i lavori per la messa in sicurezza e la totale fruibilità del viadotto. Molti cittadini sono diffidenti, perché tutti abbiamo ancora negli occhi quanto avvenuto a Genova qualche anno fa. Non c’è proprio nulla da festeggiare. Anzi, la soddisfazione ostentata dal sottosegretario Cancelleri e dal sindaco Miccichè è completamente fuori luogo. La verità è che siamo davanti a un ulteriore schiaffo alla dignità degli agrigentini che sono, da anni, trattati come cittadini di serie B.

E dovremmo pure ringraziare? Dobbiamo forse ricordare che l’omonimo Ponte Morandi di Genova è stato ricostruito in meno di due anni? Due pesi e due misure, figli e figliastri, in un’Italia che concentra tutti gli sforzi al Nord e lascia le briciole al Sud, pretendendo per questo persino applausi. Vergogna!”.