Attesa finita: dopo quattro anni riapre il viadotto "Akragas I" ... ma solo al traffico leggero

Dopo oltre 51 mesi di chiusura, riapre parzialmente oggi il viadotto “Akragas I”. di Agrigento. Ad annunciarlo in Prefettura è stato il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri nel corso di un incontro con gli amministratori locali e le parti sociali del territorio per il consueto punto sulle situazione viabilità dell'Agrigentino.

Da oggi il viadotto progettato da Riccardo Morandi sarà accessibile al solo traffico leggero. Per la completa fruibilità dell'Akragas I, secondo il sottosegretario Cancelleri, bisognerà attendere la metà del prossimo anno.

“Finalmente restituiamo serenità, normalità ad una città importante coma Agrigento e soprattutto – dice Cancelleri dai microfoni di AgrigentoNotizie - ripristiniamo una viabilità che serve a tutti quanti. Per quanto riguarda l'apertura al traffico pesante sull'Akragas I, penso che entro la metà del prossimo anno si potrà fare, per l'Akragas II invece, abbiamo avuto problemi con l'azienda e Anas, correttamente ha rescisso il contratto e dovremmo riappaltare i lavori”.

Dalla città dei Templi, il sottosegretario Cancelleri ha parlato anche del rischio frana di contrada Caos che interessa un tratto della Statale 640: “La Regione ha stanziato 7 milioni di euro ma ancora non ha deciso neanche come si deve intervenire ed è una situazione gravissima e siamo arrivati al punto che la sicurezza stradale non è più garantita. Se nessuno sta intervenendo – ha aggiunto Cancelleri – allora vuol dire che qualcuno vuole attentare ai beni dello Stato e come ministero abbiamo l'obbligo di sollecitare i necessari interventi”.