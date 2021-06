Riaperto il viadotto Akragas I, il sindaco Miccichè: "Agevola gli arrivi in città"

Il viadotto è stato restituito al solo traffico leggero, su unica corsia e a doppio senso di circolazione in entrambe le direzioni di marcia. Cancelleri annuncia lo studio di fattibilità - approdato al ministero delle Infrastrutture - della Castelvetrano-Gela

Dopo 1.564 lunghi giorni di attesa il viadotto Akragas I di Agrigento torna parzialmente transitabile. Nel primo pomeriggio, alla presenza tra gli altri anche del sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri e del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè gli operai hanno tolto le transenne e restituito alla collettività il collegamento viario che unisce dal centro città raggiunge agevolmente Porto Empedocle. In attesa dell'avvio e del completamento dei lavori sul secondo viadotto Akragas, l'accesso al ponte aperto oggi è riservato al solo traffico leggero e su unica corsia a doppio senso di circolazione in entrambe le direzioni di marcia, ovvero dalla zona campo sportivo verso Villaseta e viceversa. “Questa riapertura – dice il sindaco Miccichè dai microfoni di AgrigentoNotizie – facilita il collegamento in città senza dover compiere lunghe deviazioni”.

Intanto, a margine dell’incontro svoltosi stamane in Prefettura, il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, oltre che della parziale riapertura del primo dei due viadotti Akragas, in una nota, parla anche di un altra opera della quale si iniziano a gettare le basi. “La notizia più interessante – scrive Cancelleri - e che sono venuto ad annunciarvi che dopo lo studio di fattibilità che è approdato al ministero delle Infrastrutture, della Castelvetrano – Gela”. Oggi posso confermare – si legge ancora nella nota - il via libera al progetto di fattibilità da parte del Ministero su tre dei nove lotti”.