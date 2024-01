Finanziaria e fondi per Lampedusa in discussione, Mannino: "Si guarda al tornaconto elettorale e non ai problemi"

"Svegliarsi la mattina e leggere quanto successo all’assemblea regionale siciliana, nella maratona notturna, per l’approvazione della Finanziaria mi ha lasciato a bocca aperta e le decisioni prese mi fanno capire quanto la politica siciliana sia distante dai problemi dei territori. Mettere Lampedusa in discussione quando si parla di immigrazione è da scellerati, oltre ad essere l’emblema dell’ipocrisia con cui in Sicilia si fa politica, guardando solo al piccolo tornaconto elettorale del singolo deputato e non ai problemi reali dell’Isola". Lo scrive il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, in merito allo stanziamento per i Comuni che "soffrono" l'immigrazione.

"Menomale che a Roma c’è un Governo che ha ascoltato le nostre problematiche ed ha mostrato attenzione predisponendo provvedimenti in tal senso. Qui in Sicilia il tema costituisce pretesto per soddisfare interessi di bottega! - ha incalzato Mannino - . Sulla mia isola nel 2023 sono arrivati oltre 120 mila migranti, a fronte di una popolazione di soli 6 mila abitanti, e questi deputati regionali pensano solo a fare campagna elettorale sulle spalle di chi veramente lavora e cerca di tenere alto il valore delle istituzioni tra mille difficoltà, trasformando l’Ars in un consiglio di paese. Ma vi è di più, dopo tutta l’esposizione mediatica negativa che ha avuto il mio territorio, avevamo chiesto un ristoro per riparare ai danni d’immagine e fare promozione turistica. Ebbene, questo aiuto inizialmente previsto per Lampedusa, è stato riconosciuto solo al Comune di Melilli, cittadina siracusana che appunto, a differenza delle Pelagie, ottiene i ristori per i danni in termini turistici (?!)".