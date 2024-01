Finanziaria: approvato lo stanziamento per i Comuni che "soffrono" per l'immigrazione, ecco quali

E' stato aumentato a tre milioni di euro lo stanziamento in favore dei Comuni che sono in sofferenza per i flussi migratori. E sono stati inseriti anche Trapani, Ragusa, Porto Palo di Capo Passero e Lampedusa, in aggiunta a Siculiana, Porto Empedocle, Pantelleria, Pozzallo, Modica ed Augusta.

Il lungo tour de force dell'Ars per approvare la Finanziaria va avanti. Con l'esame del maxi emendamento, un doppio testo che contiene norme di spesa e ordinamentali, è ripresa la seduta parlamentare all'Ars durata praticamente tutta la notte. Una notte durante la quale il governo è "caduto" più volte su emendamenti dell'opposizione.

Finanziaria, Schifani: "Ok a manovra senza esercizio provvisorio grande risultato per il governo"

"L’approvazione della legge di Stabilità e del Bilancio senza fare ricorso all’esercizio provvisorio, per la prima volta dopo moltissimi anni, rappresenta un grande risultato per il governo regionale che si era prefissato questo obiettivo, ma anche per il Parlamento siciliano che ne ha compreso l’urgenza e l’importanza. Rivolgo pertanto il mio ringraziamento innanzitutto all’assessore all’Economia, Marco Falcone, persona di grande competenza e lealtà che ha lavorato con impegno e senza sosta, fin dall’insediamento, per arrivare a questo obiettivo. Un grazie anche al presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, per l’opera continua di mediazione e per l’autorevolezza dimostrata nel suo ruolo. Un apprezzamento ai deputati di maggioranza per il lavoro svolto con grande senso delle istituzioni e ai partiti di opposizione per il senso di responsabilità dimostrato". Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando l’approvazione da parte dell’Ars della manovra finanziaria.

"La coalizione che sostiene il governo - prosegue Schifani - ha dato ancora una volta dimostrazione di compattezza e di solidità. Voglio sottolineare in ogni caso che evitare l’esercizio provvisorio non era un’impuntatura mia e del mio governo, ma un’esigenza sottolineata anche dal mondo delle imprese per liberare risorse certe in tempi celeri per lo sviluppo della nostra economia. Abbiamo dato un importante segnale di efficienza ai siciliani e dimostrato una sintonia con le realtà produttive che va portata avanti per il bene della nostra Isola. Con questa Finanziaria abbiamo dato risposte agli enti locali, alle fasce sociali più deboli e varato misure per la salvaguardia del nostro territorio".

Finanziaria, Pace (DC): "Precari dei Comuni prorogati fino al 2025"

"Dopo decenni siamo riusciti a varare la Finanziaria nei tempi, senza ricorrere all'esercizio provvisorio. Era una nostra priorità e ci siamo riusciti. Un successo per il governo e per i siciliani e le nostre imprese, le quali potranno continuare a lavorare senza i soliti ritardi dei pagamenti". Lo dichiara il capogruppo della Democrazia Cristiana all'Ars, Carmelo Pace, subito dopo l'approvazione della Finanziaria. Una Finanziaria che ha messo al primo posto i lavoratori: dalla stabilizzazione del personale Asu che darà dignità lavorativa a migliaia di famiglie siciliane, alla proroga fino al 2025 per i contrattisti che così - continua - potranno continuare a lavorare senza alcuna interruzione anche nei Comuni che sono in dissesto finanziario".

Catanzaro (PD): "Anche in Sicilia una struttura di conservazione dei gameti femminili donati per evitare i viaggi della speranza"

Nella Finanziaria regionale arrivata in aula, il Capogruppo all'Ars Michele Catanzaro ha presentato un emendamento per sopperire alla necessità di coppie con problemi di fertilità di rivolgersi a strutture all'estero.

L'iniziativa si pone l'obiettivo di promuovere la cultura della donazione, con particolare riferimento ai gameti femminili prelevati, sottoposti a congelamento e conservati in alternativa alla distruzione, attraverso la individuazione della Banca del Cordone Ombelicale di Sciacca, da anni importante punto di riferimento per la donazione dei cordoni ombelicali, come struttura per la conservazione di tali gameti.

"Allo stato attuale i gameti prodotti non utilizzati vengono distrutti, al tempo stesso chi vuole effettuare una fecondazione medicalmente assistita eterologa è costretto a recarsi all'estero per acquistare gameti dalle Banche specializzate. Con l'emendamento – conclude l'esponente Pd - vogliamo aiutare le coppie a risolvere i loro problemi evitando lunghi e costosi viaggi all'estero”.





(aggiornato alle ore 10)