"Forze dell'ordine a rischio per non gestione dei flussi migratori", Fdl: "Ministro ascolti grido d'allarme"

"Il ministro Lamorgese ascolti il grido d'allarme che proviene dalle forze dell'ordine sulla situazione in cui sono costretti a lavorare a Lampedusa. E' inconcepibile che di fronte a richieste basilari e di buon senso dal Ministero arrivi solo silenzio. Per questo interrogheremo il Ministro: non possiamo più permettere che gli agenti siano costantemente messi a rischio a causa della non gestione dei flussi migratori messa in campo da questo Governo. E' a dir poco vergognoso quanto sta avvenendo. Per le sinistre il problema si pone solo quando gli immigrati attendono di sbarcare. Quando invece risulta evidente l'insostenibilità dell'accoglienza tacciono. Lampedusa è l'esempio di come si debbano bloccare ulteriori arrivi incontrollati e del fallimento del Ministro Lamorgese che un giorno grida alla vittoria in sede Ue e il giorno dopo davanti alle nostre richieste circa gli esiti concreti di accordi non meglio dettagliati si limita a trasferire gli immigrati verso altre località italiane rendendo evidente come l'entusiasmo sbandierato solo poche settimane fa sia l'ennesima beffa su un problema che rimane irrisolto nonostante i proclami e che costringe tutti gli operatori a condizioni di lavoro non accettabili". Così i deputati di

Fratelli d'Italia Augusta Montaruli ed Emanuele Prisco.