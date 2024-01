Violazioni alla Ztl, posteggio "selvaggio" e niente assicurazione: elevate 11.398 sanzioni per 648.322,57 euro

Sono stati 11.398 i verbali, fatti dalla polizia municipale di Agrigento, dal primo gennaio al 28 dicembre del 2023. Verbali che hanno permesso di elevare sanzioni amministrative, per mancato rispetto del codice della strada, per un importo complessivo di 648.322,57 euro. A giovedì scorso (28 dicembre 2023 ndr.), la somma incassata in totale è risultata essere di 335.762,52 euro. Da incassare ancora invece ben 312.560,05 euro.

Gli automobilisti multati - per violazione della Ztl e posteggio selvaggio per la maggior parte - possono pagare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica. Se il trasgressore effettua il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica, tale somma è ridotta del 30%. Il mancato pagamento entro 60 giorni comporta in automatico l'innalzamento della sanzione pari alla metà del massimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo per la riscossione della somma senza che sia necessaria l'ordinanza-ingiunzione. L'ufficio verbali normalmente, in caso di infrazione non immediatamente contestata e non pagata, effettua - è stato specificato dalla polizia municipale di Agrigento - la notifica entro 90 giorni dall'accertamento se si tratta di trasgressore residente in Italia.

Durante l'anno appena trascorso, le sanzioni per violazioni varie (Ztl e posteggio selvaggio) sono stati 11.240: la somma incassata è stata di 329.045,37 euro e quella da incassare è 256.339,80 euro. I verbali per sommari processi sono stati 50: la somma incassata è stata 2.146,45, mentre quella ancora non onorata è di 34.451,60 euro. I verbali per infortunistica stradale sono stati invece 82. La somma incassata è stata di 1.842,80 euro, mentre ancora da incassare sono 6.767 euro. Infine i verbali per sommari processi per mancanza di assicurazione sono stati 26: la somma arrivata alle casse comunali di palazzo dei Giganti è stata 2.727,90 euro, mentre 15.001,65 non sono stati ancora incassati.