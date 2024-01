Movida e auto posteggiate un po' dove capita: nuova "stangata" della polizia municipale: elevate 45 contravvenzioni

Sono state 45 le contravvenzioni elevate, dalla polizia municipale, per auto lasciate in doppia o in tripla fila, nei posti riservati ai disabili o su strisce pedonali e marciapiedi. Il controllo, ormai tradizionale, è stato eseguito sabato sera fra Porta di Ponte, l'ingresso di via Pirandello, piazza Vittorio Emanuele, piazza Marconi e via Acrone.

Ancora una volta, praticamente come avviene ogni sabato, i vigili urbani hanno "stangato" tutti gli automobilisti indisciplinati. E' vero, verissimo, che in centro mancano i parcheggi. Ma ci sono automobilisti che piuttosto che pazientare che si liberi un posto o cercare un po' più a distanza, lasciano la macchina un po' dove gli capita. Confidano - lo fanno ancora, nonostante i fatti raccontino tutt'altro, - nella buona sorte. Ma è ormai tradizione appunto che gli agenti della polizia municipale, soprattutto il sabato sera: ore tipiche della movida, elevino contravvenzioni a raffica.