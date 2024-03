"Uccise il vicino per un litigio per la strada", 73enne arrestato dopo il verdetto della Cassazione

Arrestato. Quattro anni e mezzo dopo l'omicidio dell'agricoltore Vincenzo Sciascia Cannizzaro e dopo che la Cassazione ha confermato il verdetto dei primi di due gradi di giudizio, il pensionato 73enne Carmelo Rubino è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Canicattì. Agenti che hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione.

Lo scorso giovedì, la Cassazione ha appunto confermato la condanna - a 22 anni di reclusione per l'accusa di omicidio volontario commesso per futili motivi - per Rubino, reo confesso dell'omicidio del coetaneo. Rubino, il 27 settembre del 2019, in contrada Calici a Canicattì, sparò due colpi di pistola al volto di Sciascia Cannizzaro. Ed avvenne al culmine di una serie di litigi dovuti al diritto di passaggio su una strada interpoderale che portava ai loro terreni. L'imputato ha sempre sostenuto che si era trattato di legittima difesa e che, in ogni caso, era stato gravemente minacciato e provocato.

La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa ed ha reso definitiva la sentenza che è stata eseguita, con un ordine di carcerazione a carico dell'imputato che è finito in carcere, dagli agenti del commissariato cittadino. L'anziano canicattinese, scomputato il periodo trascorso ai domiciliari, dovrà scontare 21 anni e 12 giorni.