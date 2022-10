Sulla Costa del Mito domani arriva “The World”, la nave degli uomini più ricchi al mondo.

Dal 3 al 5 ottobre la più grande nave da crociera privata sarà attraccata a Porto Empedocle. A dare la notizia è la Dmo - il Distretto turistico Valle dei Templi, che è stata contattata da chi svolgerà i "servizi a terra" di accoglienza per i facoltosi occupanti della nave per segnalare le attrattive del territorio con un occhio speciale all’esclusività e all’eccellenza.

“Siamo felici di potere accogliere un parterre di ospiti così prestigioso – dichiara Fabrizio La Gaipa, amministratore della Dmo -. La presenza della nave The World, che si tratterrà per due giorni, è un segnale importante di quella crescita del nostro turismo che non è più solo sperata, ma che piano piano si concretizza sempre più sino a toccare vette come questa, anche grazie al lavoro svolto in questi anni. Mi preme sottolineare che non si tratta di una visita “mordi e fuggi”, ma di una permanenza che darà il tempo ai turisti, oltre che di vedere la Valle dei Templi, anche di esplorare il territorio e di conoscerne le altre opportunità”.

La "The World", che batte bandiera delle Bahamas, è lunga 197 metri, larga 30, ha 12 ponti e può ospitare fino a 1.200 passeggeri: al momento le famiglie a bordo sono 150. Centosessantacinque in totale gli appartamenti, che variano dai 100 ai 300 metri quadri. Il costo delle cabine varia da un milione di dollari fino a raggiungere la cifra record di 12 milioni di dollari.

A bordo ci sono quattro ristoranti con chef di alto livello, negozi, stanze da biliardo e simulatori di golf, centri fitness, campi da tennis, pista di jogging, centri benessere, due piscine, la Clinique La Prairie che offre trattamenti orientali, una biblioteca, il cinema, il teatro e un grande bar per gli aperitivi al tramonto.