A Porto Empedocle arriva la The World: tanti curiosi per la più grande nave di lusso del mondo

E' apparsa all'orizzonte di Porto Empedocle questa mattina la "The World", la più grande nave da crociera privata al mondo scelta da clienti facoltosi di altissima fascia.

La "The World", che batte bandiera delle Bahamas, è lunga 197 metri, larga 30, ha 12 ponti e può ospitare fino a 1.200 passeggeri: al momento le famiglie a bordo sono 150. Centosessantacinque in totale gli appartamenti, che variano dai 100 ai 300 metri quadri. Il costo delle cabine varia da un milione di dollari fino a raggiungere la cifra record di 12 milioni di dollari. Gli organizzatori hanno preso contatti nei giorni scorsi con la Dmo Valle dei Templi per offrire ai passeggeri accesso a servizi sul territorio, ovviamente, di alta fascia.