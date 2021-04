Trovato morto all'interno del suo ufficio, tragedia al Giardino botanico

In via Demetra, dopo che alcuni colleghi hanno lanciato l'allarme, si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti e un'autoambulanza del 118

E' stato trovato morto all'interno del suo ufficio, al Giardino botanico di via Demetra ad Agrigento. Ha 60 anni, P. F., l'impiegato regionale - in servizio proprio all'Orto botanico - che è stato trovato priva di vita alle 13 circa da alcuni colleghi. Subito è scattato l'allarme e sul posto, essendo zona di loro competenza, si sono portati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Nessun dubbio sul fatto che il sessantenne sia spirato per cause naturali, verosimilmente un infarto.

I poliziotti delle Volanti, giunti in via Demetra, hanno subito ricostruito tutta la giornata lavorativa dell'impiegato regionale. Il sessantenne era stato visto l'ultima volta alle ore 10 di stamani, mentre era al lavoro. Alle 13, poi, appunto, la scoperta del corpo privo di vita all'interno del suo ufficio. Sul posto, non appena è scattato l'allarme, si è precipitata anche un'autoambulanza del 118.