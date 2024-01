In trasferta per comprare o spacciare hashish? Bloccato e denunciato 20enne

Era andato, in trasferta, a fare "rifornimento"? O voleva fare degli "affari" piazzando sull'illegale mercato dello spaccio la "roba"? E' stato trovato, a prescindere dalla risposta a questi interrogativi, in possesso di hashish ed è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A procedere, nei giorni scorsi, sono stati i poliziotti del commissariato di Canicattì. Agenti che, in silenzio categorico, portano avanti la quotidiana "guerra" contro lo spaccio e il consumo di stupefacenti. A finire nei guai è stato invece un ventenne di Racalmuto, già conosciuto dalle forze dell'ordine anche per spaccio.

Il giovane racalmutese è stato fermato e controllato mentre era in macchina, per le vie del centro di Canicattì. Trovata la "roba" - hashish appunto -, a nulla sono valsi i suoi tentativi di spiegazione e giustificazione. La droga è stata sequestrata e a carico del ventenne è stata formalizzata la denuncia.

I controlli, per prevenire e reprimere lo spaccio, non si fanno soltanto durante il fine settimana. Tanto la polizia, quanto i carabinieri, sono pienamente consapevoli del fatto - e vale a Canicattì così come ad Agrigento e in tutte le altre realtà della provincia - che durante il weekend, soprattutto nei pressi dei locali della movida, le cessioni registrano una impennata. Ma la "roba" circola, in quantità più o meno importanti, anche durante le serate feriali. Ed ecco perché la lotta contro lo spaccio è praticamente quotidiana.