Trova un Iphone, soldi e documenti su una panchina e li riconsegna al proprietario

Aveva già deciso d'andare in questura o alla stazione dei carabinieri. Ma non è servito perché, poco dopo aver ritrovato un Iphone con all'interno della custodia denaro e documenti, è tornato - visibilmente agitato - il proprietario a cui tutto è stato restituito. A compiere il gesto di onestà e correttezza è stato Gianni Dalli Cardillo, titolare del bar Portapo' che si trova all'ingresso della via Atenea.

L'esercente, domenica sera, ha ritrovato il telefono cellulare appoggiato su una panchina. Ha subito controllato e all'interno della custodia c'era del denaro e i documenti del proprietario. Subito si è messo alla ricerca del giovane: un immigrato che vive in città. Ma non c'è voluto molto tempo, il ragazzo - preoccupato e agitato - è tornato in zona e non appena il commerciante lo ha visto lo ha subito bloccato, restituendogli quanto aveva smarrito. Storie di buon cuore, che continuano a ripetersi in città e che non devono affatto passare inosservate.