Palermo è più vicina: via a 4 corse dirette verso l'aeroporto "Falcone e Borsellino"

In attesa di strade sicure e del più volte favoleggiato aeroporto, da Trenitelia arriva un impegno per la Capitale della cultura italiana 2025.

Il Gruppo Fs, infatti, ha annunciato la "Winter Experience 2023", con alcune novità che riguarderanno anche questa provincia. Dall’11 dicembre, infatti, saranno inaugurati 4 nuovi collegamenti diretti fra Agrigento e Palermo Aeroporto, mentre verrà confermato il collegamento intermodale treno + bus per raggiungere la Valle dei Templi dalla stazione di Agrigento Centrale, lanciato la scorsa primavera e nato dalla collaborazione tra Trenitalia e Tua Agrigento.

Sono 28 i servizi con bus previsti nei giorni feriali e 11 quelli nei giorni festivi che collegano la Valle dei Templi e la stazione di Agrigento Centrale in circa 12 minuti. E' stato inoltre attivato un nuovo abbonamento mensile intermodale (sempre con treno e bus) fra Agrigento Bassa e Agrigento Scuole.

"Il nuovo collegamento ferroviario diretto tra Agrigento e l’aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi, con la conferma di tutti gli altri servizi già esistenti, è un grande risultato della sinergia tra Regione Siciliana e Trenitalia - dice l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò -. Il servizio, unito al collegamento intermodale treno più bus per raggiungere la Valle dei Templi dalla stazione di Agrigento Centrale, rappresenta una proiezione del potenziamento complessivo dei collegamenti in vista del 2025, quando la città sarà Capitale italiana della cultura. Più in generale, si conferma l’attenzione del governo Schifani allo sviluppo di un sistema di trasporti moderno e adeguato alle esigenze di siciliani e turisti".