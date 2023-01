Trasporto disabili, via alle domande: ecco chi ne avrà diritto

Si chiama "Liberi di Andare" il servizio di trasporto che sarà predisposto dal Comune di Agrigento e a cui le famiglie potranno accedere a partire da oggi, 14 gennaio, alle 18.

L'istanza si potrà presentare on line attraverso il portale del Municipio sia per quanto riguarda i cittadini che per gli operatori del settore per il trasporto scolastico (accompagnamento dal domicilio, dell'utente presente nel comune di Agrigento, Aragona, Favara e Raffadali, alle scuole secondarie di primo grado al fine di garantire l'accesso al diritto allo studio e viceversa), riabilitativo (accompagnamenti dal domicilio dell'utente ai centri di riabilitazione per sottoporsi a prestazioni terapeutiche riabilitative al fine di garantire il mantenimento e la prevenzione del degrado di soggetti svantaggiati affetti da gravi patologie che gravano sul livello di autonomia e viceversa) e occasionale (tutti gli accompagnamenti

difficilmente programmabili e definibili nel tempo, al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini disabili, (raggiungimento di servizi e/o strutture pubbliche e private a carattere socio sanitario, aggregativo l'effettuazione di visite mediche, terapie).

La somma finanziata dalla Regione Siciliana – Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali “Ufficio Piano” di 135.975 euro sarà erogata fino alla capienza dei fondi afferenti le annualità 2018 – 2019 – 2020.