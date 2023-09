Autunno "caldo" per i contribuenti agrigentini: in arrivo 30mila avvisi Tari

E' un autunno "caldo" quello che si prospetta ai contribuenti agrigentini. Sono infatti in fase di consegna oltre 30mila gli avvisi Tari recapitati ai cittadini per una spesa complessiva per il Comune di 22mila euro che porterà però a ricavare oltre 16 milioni e 700 euro di gettito, salvo ovviamente una percentuale di morosità che si aggira intorno al 30%.

Questi avvisi si aggiungono ovviamente a quelli che progressivamente il Municipio farà elaborare per recuperare chi non ha saldato nell'anno di competenza la tassa oppure chi è stato scoperto ad essere un evasore dell'imposta sui rifiuti. Anche questi sono, solitamente, nell'ordine delle migliaia.

Un'attività di riscossione che stavolta si affianca tantomeno ad un miglioramento delle attività di accertamento (che hanno consentito di non aumentare la Tari nonostante un aumento dei costi di circa 600mila euro) e anche - dopo tempo - delle multe per abbandono dei rifiuti che tuttavia sembra proprio non riescano arginare il fenomeno degli abbandoni.