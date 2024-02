Tari 2024: affidato il servizio di stampa e invio, 30mila gli avvisi in arrivo

Probabilmente, ma non è detto, ci sarà qualche giorno di ritardo. Ma gli avvisi Tari 2024, per i circa 30mila contribuenti iscritti, arriveranno entro la fine della settimana. E in alcuni casi sono già cominciati ad essere recapitati.

Ad occuparsi del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione con rendicontazione degli esiti, degli avvisi di pagamento Tari e Cup2024 è la società Mercurio service a cui il Comune di Agrigento ha affidato, con trattativa diretta, il servizio per l'importo di 35.832,00 oltre Iva pari a 7.698,24 euro.

Gli avvisi che dovranno essere recapitati ai contribuenti iscritti sono: 14.500 avvisi, di cui 1.900 per non residenti, formati da 7 fogli fronte retro e 15.500 avvisi, di cui 2.200 per non residenti formati da 8 fogli fronte retro. Gli avvisi Cup da spedire sono invece circa 2.100. Il ricorso ad un'impresa estera, come ogni anno, è stato fatto perché l'ufficio non dispone di adeguata attrezzatura per potere effettuare la stampa in proprio.

La tassa sui rifiuti (Tari) dovrà essere, come sempre, effettuata in quattro rate trimestrali, scadenti il giorno 16 dei mesi di febbraio, aprile, agosto e ottobre, e con facoltà di effettuare il versamento delle rate in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della seconda rata. Il totale impegnato da palazzo dei Giganti, per affidare il servizio, è di 43.530,24 euro.