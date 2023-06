Sostituisce infissi in un appartamento ma per il Comune le opere erano abusive: il Tar stoppa la demolizione

Ha sostituito gli infissi nella propria abitazione, nel contesto di alcuni interventi di manutenzione più generali, ma si vede bloccare tutto dal Comune che ritiene i lavori irregolari: il Tar blocca ordinanza di demolizione e da ragione ad un cittadino.

L'uomo, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Caponnetto si era appunto visto recapitare un'ordinanza di rimessa in pristino di presunte opere abusive consistenti nella sostituzione di infissi della propria abitazione che, secondo il Comune, essendo diversi per tipologia e colore" da quelli originali, andavano eliminati perché fuori legge.

Il provvedimento è stato così impugnato davanti al Tar Sicilia, sostenendo dinnanzi ai giudici amministrativi che vi era stato un travisamento dei fatti da parte del Comune, "poiché l’intervento di rinnovazione degli infissi rientrerebbe tra gli interventi di manutenzione ordinaria e, come tale, non sarebbe soggetto al permesso di costruire, configurandosi all’evidenza come attività libera, con conseguente abnormità dell’ordine di ripristino".

I giudici amministrativi, accogliendo le tesi difensive proposte dall’avvocato Vincenzo Caponnetto, hanno accolto il ricorso e – per l’effetto – hanno annullato l’ordinanza del Comune di Agrigento.