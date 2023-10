Tagliata ruota dell'auto di un avvocato, nessun dubbio: danneggiamento mirato

Tagliata una ruota dell'auto di un avvocato, di una professionista quarantasettenne. E' accaduto, fra le 10,30 e le 13 di mercoledì, in via Mazzini, nei pressi del palazzo di giustizia. Ad accorrere, per effettuare la constatazione di danneggiamento, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Il legale aveva, forse come fa di frequente, lasciato parcheggiata la vettura vicino al tribunale. Al momento di riprenderla, l'amara scoperta. Non aveva forato. Ma qualcuno, a quanto pare senza essere visto, utilizzando verosimilmente un coltellaccio, le aveva tagliato una gomma. La professionista quarantasettenne, fra incredulità e rabbia, non ha potuto far altro che richiedere, direttamente in via Mazzini, l'intervento delle forze dell'ordine. E sul posto è giunta la pattuglia della sezione Volanti.

Gli agenti hanno fatto la constatazione del danneggiamento e verificato, fin dal primissimo istante, se nell'area dove la macchina era stata lasciata parcheggiata vi siano, o meno, degli impianti di videosorveglianza. Non filtrano indiscrezioni in merito al fatto che ha le caratteristiche di un'intimidazione. Chi ha agito voleva colpire proprio quella macchina e quell'avvocato. Non ci sono stati altri danni ad altri mezzi lungo via Mazzini e quindi l'accaduto non può essere stato frutto di un raid vandalico.