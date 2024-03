Momento culturale in prefettura: lo scrittore Armando Caltagirone presenta la sua opera prima “Tacito silenzio”

I saloni di rappresentanza del palazzo del Governo, ad Agrigento, hanno ospitato il secondo appuntamento del salotto letterario. L’iniziativa s’inserisce nell’ambito del ciclo di attività pensate per avvicinare l’istituzione ai cittadini aprendo le porte dell’alloggio ad eventi di rilevanza socio- ulturale.

Ospite del prefetto Filippo Romano è stato lo scrittore grottese Armando Caltagirone che ha presentato la sua opera prima “ Tacito silenzio” (Sciascia editore).

Hanno conversato con l’autore il dirigente generale della polizia di Stato Emanuele Ricifari, già questore della città dei templi e la docente Adriana Iacono accompagnati dalla voce narrante dell’attrice agrigentina Lia Rocco.

Carmelo Arnone ha moderato un dibattito dinamico e acceso fin dalle prime battute. Presenti all’incontro il questore di Agrigento Tommaso Palumbo e il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza.

Uno libro che racconta il tempo della “Sicilia che fu”, ambientato a Grotte a metà degli anni Quaranta, in un’atmosfera post bellica tra decadentismo morale.

Il prefetto Romano ha sottolineato la valenza di un anelato cambiamento di rotta culturale, capace di contrastare le miserie umane, la potenza della parola, della cultura che sovrasta l’ignoranza e generatrice di violenza.

Il banditismo, la mafia risorgente, i “carusi” con le schiene spezzate dal duro lavoro nel ventre d’una terra che sa essere amorevole madre e matrigna impietosa, quel vivere nella paura per sopravvivere nella miseria, la veemenza di uno schiaffo, spartiacque tra passato e futuro in un intreccio letterario che miscela episodi storici a libertà narrativa, hanno creato spunti di riflessione sulla natura dell’amore, sulla violenza, tra corsi e ricorsi storici, per una rinnovata e universale lotta tra bene e male.