Panico tra i dipendenti Asp: il sistema informatico va in tilt e arrivano stipendi di poche decine di euro

C’è chi ha ricevuto poco più di 100 euro. Ad altri è andata meglio (si fa per dire) con cifre che andavano dai 200 ai 300 euro. Si tratta dei dipendenti dell’Asp di Agrigento che, come ogni fine mese, ricevono i bonifici degli stipendi direttamente da un sistema informatico centralizzato che si occupa di inviare i pagamenti.

Qualcosa sarebbe andato storto: i computer - si legge oggi sul quotidiano La Sicilia - non avrebbero funzionato a dovere e i bonifici sarebbero stati effettuati con cifre sbagliate e, cosa ben più grave, al ribasso. Il fatto è stato subito denunciato dai sindacati Cgil e Uil che hanno chiesto un incontro con il commissario straordinario dell’Asp, Giuseppe Capodieci, per capire le cause del problema e porvi immediatamente rimedio.

Sindacati, rappresentati dai coordinatori locali Antonio Cutugno e Fabrizio Danile, che hanno già fatto sapere come Capodieci si sia immediatamente messo a disposizione per risolvere l’anomalia. E’ stato assicurato che i tecnici informatici si metteranno subito al lavoro per ripristinare le funzionalità del sistema e per compensare gli ammanchi.

