Sfugge al controllo dell'allevatore e passeggia sulla statale 189, polizia blocca maiale e scongiura incidenti

Sfugge al controllo dell'allevatore e "piomba" sulla statale 189, la Agrigento-Palermo, percorrendola in maniera indisturbata e senza alcun timore delle autovetture in transito. Ad evitare il peggio, ossia drammatici incidenti stradali, ieri, ci hanno pensato i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Agenti che si sono dati appunto un gran da fare per bloccare, all'altezza del distributore Q8 di Agrigento, l'animale e riportarlo dal suo allevatore, mettendo di fatto in piena sicurezza la circolazione stradale.

Dalla Questura stamani è stato lanciato, attraverso i social, un appello: "Guidate con prudenza. Ecco quello che i nostri colleghi della sezione Volanti si sono trovati dinanzi, evitando un incidente e gravi ripercussioni sulla circolazione veicolare. Polizia è anche questo!".