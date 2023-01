Informazioni e consulenze Inps: uno sportello telematico al Comune

Anche Lampedusa ha uno sportello telematico Inps, grazie al quale gli utenti della zona possono collegarsi in modalità telematica con la sede di Agrigento ed ottenere informazioni e consulenza su pratiche e posizioni previdenziali di competenza dell'Istituto. Lo sportello, ubicato all'interno dei locali del Comune e collegato in modalità telematica con l'ufficio Inps di Agrigento, già nei primi giorni di apertura ha ottenuto un ampio consenso da parte dell'utenza.

"Abbiamo sin da subito sposato l'iniziativa - ha affermato il direttore regionale Inps Sicilia, Sergio Saltalamacchia - per dare un segnale, forte, di vicinanza e di presenza a questa comunità che da anni è simbolo indiscusso di accoglienza e che ogni giorno deve fare i conti, anche per i più banali adempimenti, con tutte le criticità giocoforza create dalla propria posizione geografica. Per questo motivo - ha continuato il direttore regionale - abbiamo accolto con favore ed altresì seguito con attenzione la concreta realizzazione di questa iniziativa, nata ed attuata in tempi brevi, grazie alla proficua sinergia tra la nostra direzione provinciale di Agrigento ed il

Comune di Lampedusa e Linosa. Adesso - ha concluso Saltalamacchia - verificheremo costantemente la qualità del servizio offerto ed il livello di gradimento da parte dell'utenza locale, anche al fine di poter inserire, ove necessari, dei correttivi e dei miglioramenti. Per quanto ovvio, contiamo, proprio sulla base di questa prima esperienza, di poter avere presto punti di riferimento utili alla replica del servizio in altri contesti geografici caratterizzati da analoghe difficoltà di collegamento, a cominciare dalle altre isole minori della nostra regione".