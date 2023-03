Volontari del Wwf puliscono la spiaggia e trovano panetti di hashish: accorre la polizia

Dei panetti di hashish sarebbero stati rinvenuti, in mattinata, durante le operazioni di pulizia - organizzate dal Wwf - sulla spiaggia di Capo San Marco a Sciacca.

Avrebbe dovuto essere, e di fatto lo è stata, una giornata all'insegna della tutela ambientale, ma il rinvenimento dei panetti di hashish (non è stato specificato quanti ndr.) ha comportato che venisse lanciato un "Sos" al commissariato di polizia. E gli agenti si sono subito precipitati, effettuando il sequestro della "roba".

In passato, analoghi rinvenimenti - sulle spiagge Agrigentine - si erano registrati, ma non durante operazioni di "pulizia", a San Leone e a Torre Salsa, in territorio di Siculiana. Ma anche lungo gli arenili del Trapanese.