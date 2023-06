L'estate è arrivata, ma San Leone non è ancora pronta: la denuncia dei cittadini

Canneti rigogliosi, erbacce che invadono le spiagge e impediscono l'accesso al mare e ovunque sporcizia e rifiuti. Non sono esattamente le condizioni ottimali per l'arrivo dell'estate quelle che i cittadini denunciano per la frazione balneare di San Leone.

Se il Comune ha riattivato gli stalli di sosta a pagamento in viale Dune non sembra essersi preso carico anche di un'attività di eliminazione di quelle situazioni che rendono certamente poco agevole recarsi in spiaggia. A denunciarlo è una cittadina che si è rivolta ad Agrigentonotizie.it fornendo delle foto che non lasciano spazio alle interpretazioni.

"La stagione estiva è già iniziata - dice - ma San leone non è ancora pronta ad accogliere i suoi cittadini e i turisti che verranno".