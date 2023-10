Niente parapetto e difese sulle aperture, ma anche irregolarità sui ponteggi: denunciati 2 imprenditori

Omessa difesa delle aperture prospicienti il vuoto e niente parapetto nelle scale fisse in muratura. Ma anche, in un secondo caso, difformità al piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi e mancanza di progetto relativo all'impalcatura in uso. Sono due gli imprenditori che, durante i controlli a Lucca Sicula e a Villafranca Sicula, sono finiti nei guai. Bloccata anche l’attività imprenditoriale di un’impresa edile. Ad effettuare le ispezioni sono stati i carabinieri dell'Ispettorato del lavoro, assieme ai colleghi della compagnia di Sciacca.

A Lucca Sicula, un imprenditore 44enne, di Ribera, è staro denunciato alla Procura perché ritenuto responsabile di omessa difesa delle aperture prospicienti il vuoto e per non aver predisposto parapetto nelle scale fisse, Disposta anche la sospensione dell’attività imprenditoriale. A Villafranca è stato invece denunciato il titolare dell'altra ditta edile nel cui cantiere sono state riscontrate difformità al piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi e mancanza di progetto del ponteggio.

Complessivamente sono state elevate ammende per complessivi 9.800 euro e sanzioni per 3mila euro.