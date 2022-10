"Ha organizzato serata danzante senza licenza di polizia", stangata per un locale della movida

Sanzione da 2 mila euro per aver organizzato una serata danzante senza autorizzazione e licenza di polizia, ma anche per la mancanza delle obbligatorie tabelle per la somministrazione di bevande alcoliche. Ad elevare la multa, al termine di accertamenti documentali, sono stati i militari della Guardia di finanza. Gli stessi che, adesso, hanno inviato, “per i provvedimenti del caso”, il fascicolo redatto a Prefettura e Questura. Non viene esclusa – anzi sembrerebbe essere molto probabile – la chiusura del locale della movida di Siculiana Marina.

Un locale che – stando a quanto è stato accertato dai militari delle Fiamme gialle – aveva organizzato la serata danzante, alla quale stavano partecipando oltre 200 giovani di Siculiana e paesi limitrofi, senza alcuna licenza di polizia.

Sempre i finanzieri, nelle scorse settimane, hanno pizzicato, a Siculiana Marina, il titolare di un locale che stava servendo, quasi come se non ci fosse nulla di male, birre e cocktail ad alcuni minorenni. Altri clienti sono stati invece trovati con in mano i drink, ma senza scontrino fiscale. Due le sanzioni che in quel caso vennero elevate al barista del locale.